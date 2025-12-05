大逆轉! 全聯鯛魚排藥檢超標"是烏龍" 陳其邁親致歉

南部中心／劉安晉 高雄市報導

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出禁用的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，緊急下架，但案件大逆轉，高雄衛生局4日坦承是研究人員動手更改了電腦後台的設定，導致數值被放大十倍，檢驗結果其實是"無檢出"，目前已送司法調查。陳其邁也親上火線致歉，表示會負起所有賠償責任。

全聯鯛魚片禁藥事件大逆轉，高雄衛生局4日坦承是研究人員動手更改了電腦後台的設定，導致數值被放大十倍，檢驗結果其實是無檢出。（圖／民視新聞）

「應該要跟我們的養殖戶以及全聯聯繫，負起所有賠償的責任，我在這裡還是再次的表達誠摯的歉意！」高雄市長陳其邁親上火線致歉，因為高雄市衛生出了個大包，全聯「台灣鯛魚排」禁藥事件竟然是衛生局的內部疏失！高市衛生局長黃志中4日率領部屬鞠躬道歉，「檢驗人員在操作過程裡面將電腦的設定發生錯誤，導致數值有被十倍放大，所以它正確的結果是未檢出。」還原整起事件經過，12月1號，高雄市衛生局在全聯路竹門市抽檢「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，12月3日，供應商雲林口湖漁業生產合作社將同一魚池的同批留樣品，送到第三公正單位SGS檢驗，結果卻是未檢出，當時高雄市府還回應不是同批驗體，沒想到隔天，內部調查結果出爐，大翻車，竟然是一名研究人員動了手腳。而這名研究員已在11月4日因考上高普考而離職，衛生局立即報請檢方調查，該名女姓研究人員晚間就被帶到警局訊問。

高雄市衛生局檢驗出大包，陳其邁表示會負起所有賠償責任。（圖／民視新聞）

高市衛生局長黃志中表示，「當事人是承認她更改的沒錯，是疏失還是故事，這個...檢警已經進行調查。」衛生局強調是單一事件，不過，所有檢驗都有第二道覆核的關卡，為何第二人也沒有發現到電腦後台有被更改？高市衛生局長黃志中坦承，「這是他的一個錯誤，因為他們會按照慣性，認為已經都做了相關的設定穩定了，所以他是再做一次，沒有再重新去檢視設定有沒有被變更。」一錯再錯，高雄市衛生局sop顯然出了大問題，陳其邁下令嚴厲懲處，層級恐到副局長，。而受到波及的全聯倒是很乾脆。全聯行銷部協理劉鴻徵：「首先我們先感謝，高雄市政府跟衛生局，在第一時間，就很快的釐清事情的真相，也澄清了相關的誤解，我們也不會提告。」鯛魚排禁藥如今真相大白，高市府強調會依國賠程序進行後續的賠償。民眾也終於安心，可以大口吃鯛魚。

