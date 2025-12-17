大逆轉！台中家樂福青海店不關了 廠商無奈

台中家樂福青海店，11月公告租約到期。（圖／東森新聞）





台中家樂福青海店11月公告租約到期，只營業到12/22，但現在劇情大逆轉，業者公告與地主協調過後決定繼續24小時營業。附近民眾超開心，但很多廠商卻開心不起來，因為趕在歇業前變現，大促銷全面撤場，心血全沒了，非常無奈。

走進賣場，每間店都貼著看板寫著「結束營業」，一件790元的衣服下殺到199元就能買，民眾都來搶便宜。11月家樂福台中青海店突然宣布12/22結束營業，推出一系列出清特賣，但現在結果大逆轉，不關門了。

民眾：「很開心，因為我半夜睡不著的時候，就是可以來這邊採買東西。」

民眾：「心情不錯啊，不然的話我又要跑到很遠的地方去逛家樂福了。」

業者不關門，還要維持原本的24小時營業，家樂福台中青海店在七期與逢甲商圈交界，原本因為租約到期要結束營業，賣場內還有部分貨架被搬空，部分廠商也推出清倉優惠消庫存，續約消息一傳出有喜有憂。

就有廠商發文，9月多說可續租增加設備，後來說不續租全面撤廠，心血都沒了，現在又說要繼續是好消息沒錯，附近住戶也開心，但就是開心不起來，因為公司因為臨時找不到場地，已經歇業了。其他廠商也留言，我們店也是11月確定關門，瘋狂幫客人補做汽車美容，12月初拆光光，現在又突然復活，超傻眼。

服飾店業者：「價錢有降低啦，但是那個銷售量更多啦，大家客人都來搶便宜嘛，知道說現在特賣啊，可以搶到便宜啊。」

當初歇業消息一傳出，廠商就怕貨壓在手上會賠本，大出清促銷，只希望快速變現，結果現在一個回馬槍，先撤走的廠商好無奈。不過也有廠商說，趁這波搶購潮清清庫存也不錯。

而家樂福發聲明，感謝地主與公司協商達成共識，繼續營業。民眾搶到便宜，未來還能繼續逛店，可以說是最大贏家。

