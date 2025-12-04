大逆轉！「台灣鯛魚排」藥檢烏龍 高市衛生局道歉認誤判

高雄市 / 綜合報導

全聯販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市衛生局驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，雲林供應商口湖漁類生產合作社曾澄清，同批原料送交第三方複驗未檢出有問題，當時高雄市衛生局堅稱檢驗無誤還說「可申請複驗」，但今晚衛生局長黃志中緊急召開記者會正式道歉，坦承內部電腦設定疑似遭已離職的檢驗人員更改，導致檢驗值被放大十倍，才造成誤判，向供應商、全聯及消費者道歉。

高雄市衛生局局長黃志中說：「表示我們的歉意，我們會馬上去做這樣子的一個修正更改，好，抱歉。」高雄市衛生局局長黃志中，率領副局長、檢驗科科長，三人並排深深一鞠躬，不只是向消費者道歉，也向「被冤枉」，供應毒鯛魚的生產合作社，以及販售商品的全聯致歉，因為他們搞了超大烏龍。

廣告 廣告

高雄市衛生局局長黃志中說：「將電腦的設定，發生錯誤，所以它正確的結果是未檢出(動物用藥)，這件事情我們非常地遺憾，有這樣的錯誤。」事件要回溯到10月14日衛生局，在全聯路竹中正分公司，抽驗台灣鯛魚排，後續公告檢出動物用藥，「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，11月底前往超市稽查，要求下架商品，並追出供應商，是雲林的口湖漁類生產合作社，12月初業者公布，送交第三方公正單位的檢驗報告，澄清沒有檢出禁藥，衛生局又發聲明強調，業者自行送驗的原料，是「不同檢體」，沒想到如今再度大逆轉，真相還原，追出衛生局檢驗科操作人員，疑似更動電腦設定，人為設定錯誤，導致檢驗值被放大10倍。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說：「掌握到的是他(檢驗人員)已經在11月4號離職，這個錯誤的設定，到底動機為何，這個部分到底是故意，還是疏失，這一部分我們現在目前，也請司法在協助調查當中。」台灣鯛魚排根本沒問題，對此全聯發出聲明，感謝高雄市政府還原真相，至於被冤枉的雲林供應商，目前暫時沒對外說明，整起風波繞了一大圈，最後證實，只是高雄衛生局的檢驗烏龍，引發一連串誤會與下架危機。

原始連結







更多華視新聞報導

烏龍檢出鯛魚排含禁藥 高雄衛生局鄭重致歉 全聯：感謝積極釐清事實

Rosé嗑鹹酥雞掀熱議 店家遭人盜圖PO文急澄清

花逾9千萬買救災便當？ 花縣府澄清：僅4千萬元

