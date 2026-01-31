大逆轉！嘉南羊乳突「力挺行銷公司」喊告 小編遭打臉網批：公關災難

嘉南羊乳陷入公關危機。（圖／翻攝自Threads／@rnn9063t）

台灣經營逾40年的乳品品牌「嘉南羊乳」，近期因社群平台Threads上「羊小編」的幽默互動與高頻率留言，成功吸引新一波年輕網友關注。原被視為老品牌轉型成功的典範，卻在行銷公司高調自曝「代操」後，引爆輿論風波，後來羊編發長文致歉，並澄清發文皆為親自執行；豈料，嘉南羊乳總公司昨日發布聲明，力挺合作團隊，讓網友看傻眼。在輿論壓力之下，目前嘉南羊乳總公司已刪除文聲明文章。

事件起於合作行銷團隊「開啟行銷」在社群上分享案例成果，強調協助嘉南羊乳翻紅，讓許多原本以為是品牌親自經營社群的粉絲感到「被欺騙」。對此，負責Threads經營的「羊小編」親自發文澄清，指出「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的，沒有外包、沒有代筆，也沒有人代我回留言。」

不過，嘉南羊乳總公司於昨日發布聲明後，事態急轉直下。聲明中表示，品牌創意概念與IP設計出自「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」，小編並非單一功臣，並批評網路上對行銷團隊的指控是「惡意攻擊」、「不正當抹黑」。更強調不排除與行銷公司聯手，對相關言論提出法律行動。

此聲明一出，原本支持品牌的粉絲群情激憤，紛紛湧入社群留言，直言「公關處理簡直災難級」。不少人認為品牌將原本挺身澄清的小編邊緣化，更無視忠實粉絲的信任，「小編擋子彈，公司補刀」、「這個聲明看得出這間公司掌權的人大概是什麼年齡層」、「真心建議羊編離職，你的能力在別的地方會有更好的薪資」、「小編不眠不休海巡把形象拉回來，結果現在還要迎接第二波公關危機」。

嘉南羊乳發出聲明力挺行銷公司。（圖／翻攝自Threads／@rnn9063t）

