大逆轉…國中女教室吸喪屍菸彈「全身顫抖、走S」嚇哭同學？結果全陰性

桃園市近日發生一起引發社會關注的校園「喪屍菸彈」疑雲。日前，某國中傳出有女學生在教室內吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯，並出現全身顫抖、昏倒等異常行為，引發校園恐慌與議員質疑。然而，桃園市警方啟動調查後，將查扣的菸彈、器具以及女學生尿液送驗，結果均呈現陰性反應，證實該學生並未施用毒品。

據了解，這起事件發生於本月8日，該國中一名八年級女學生在教室內被目擊吸食電子煙產品，因其吸食後出現翻白眼、身體顫抖、走路呈S型，最後當眾昏倒在地等異常反應，且該產品俗稱「喪屍菸彈」（因其可能含有毒品依托咪酯），校方第一時間雖查扣器具並通報警方，但因讓家長接走學生，一度遭外界質疑延誤了採檢時機。

桃園市少年隊隊長戴賢表示，接獲疑似施用毒品的通報後，立即依法啟動調查。警方於9日到校進行初篩，並在10日經家長同意後採集女學生尿液，同時將查扣的器具與煙彈送往專業鑑驗公司進行檢測。最終鑑驗結果顯示，女學生的尿液樣本以及煙油皆未驗出任何毒品反應。

這起案件由原本的高度疑慮的毒品案，轉變為單純的未成年私用電子煙事件。警方後續將依據《菸害防制法》等相關規定，將案件移請衛生局裁罰，並請教育局對該名女學生進行必要的輔導。



