大逆轉！國防部宣布公文免逐段標示「無」

國防部在2026年元旦起規定所有對內、外公文需註明機密等級，連未列密文件也要標註【無】，引發基層抱怨。對此，國防部今（9）日晚間發布新聞稿宣布相關規定有所改變。

空軍F-16失事記者會簡報結尾出現【無】標示。（圖／截自空軍直播）

國防部9日透過新聞稿表示，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

