大逆轉！報案稱新店捷運站老翁持刀 真相竟是婦人謊報

吳婦被帶回分局偵訊。（圖／翻攝畫面）





台北捷運新店站昨天（9日）晚間驚傳老翁持刀事件，後續經警方追查發現案情大逆轉，竟是車廂內一名吳姓婦人涉嫌謊報，新店警方獲報循線前往其位於新店的住處將她帶回偵訊，全案詢後也將依誣告罪嫌偵辦。

據了解，52歲吳姓婦人昨天（9日）晚間搭乘捷運途經新店捷運站時，報案表示，捷運車廂中有一位老伯伯攜帶小刀，希望警方派員到場處置，而捷運警察第一時間並未抵達現場，反倒是新店分局警方獲報迅速派員到場，當下經了解，並無持刀事件，新店警方以防萬一，後續派員也在轄區內各捷運站部屬警力，避免意外發生。

新店警方獲報後續調閱監視器，循線也並未發現報案人所稱的持刀老伯伯，進一步前往新店地區將報案的吳姓婦人帶回進一步詢問時，吳婦卻是含糊其辭、交代不清，更不願配合指認，而對於老伯伯刀子放置的位置更不斷變換，從口袋一路變換成掛在頸部項鍊的小瑞士刀。

警方後續研判吳婦有謊報之餘，詢後依《刑法》第171條未指定犯人誣告罪將他函送台北地檢署偵辦。

