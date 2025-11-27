大逆轉！夏天倫控「偷220萬、丟家人不管」遭檢打臉 名媛黃廉盈3大罪狀全不起訴

夏天倫與黃廉盈離婚鬧得沸沸揚揚。取自臉書

夜店圈知名人士夏天倫與前妻、有「名媛界大S」之稱的黃廉盈離婚後爭議不斷。夏男接連指控前妻趁搬家時拿走保險箱裡的220萬元與多年紅包，還曾在深夜把兩名年幼家人單獨留在住處，甚至控她在臉書發文捏造婚姻內容，使他名譽受損。不過士林地檢署調查卷證、詢問家人與比對雙方社群貼文後，認為3項指控都缺乏積極證據，最後做成不起訴處分。

不起訴書指出，夏天倫指稱2021年8月16日返國後，發現保險箱內220萬元現金及多年壓歲錢不翼而飛，紅包袋還散落地面，因此懷疑黃女搬家時動手。但檢方比對證詞後發現，孩子在警詢時均只有表示是「從美國回來後」才發現壓歲錢不見。此外，夏家直到2024年9月12日才提出告訴，已遠超過告訴乃論6個月的時限。至於失款到底何時遺失、是否有人進出保險箱，均無影像、無轉帳紀錄、也無其他間接佐證可查，連具體遺失時間都無法確認，因此無從認定黃女涉犯竊盜或侵占。

遺棄與虐待部分，夏天倫向檢方指稱，黃女2021年某天夜間外出，將兩名年僅10歲與11歲的子女留在內湖住處，使其陷於危險。黃女則表示，確實有短暫外出，但兩名孩子當時均熟睡，自己離開前準備好食物，也教他們如何使用電鍋，並留下手機聯絡方式，外出期間也曾折返回家確認狀況。孩子在警詢中證述的內容與母親說法一致，甚至補充更多細節，其中一人說：「那天第一次用電鍋，是媽媽先教我怎麼按。」另一人則提到，當天其實是被帶去新家參觀、吃外送晚餐，「我們還想住兩天」。

另外，檢方注意到，對話譯文內容中，並未出現「被反鎖」、「無法聯絡外界」或「感到危險」等字句，孩子多為直接描述吃飯、睡覺與加熱食物的過程；兩名孩子也都能清楚表達求援方式，如撥打110、119、113 等。因此檢方認定，兩名年齡已達10歲與11歲的孩子具有自理能力，並非刑法上「無自救力之人」，黃女也有預留食物、傳授生活方式，並未讓孩子陷入無援狀態，自然不構成遺棄、強制或妨害幼童發育罪。

夏男提供子女的心理諮詢紀錄，主張孩子受到黃女照顧方式影響，但檢方審酌後認為，相關諮詢記錄分別發生於111年1月、同年2月、112年9月及10月，日期跨度長、類型屬一般教育或調適諮詢，並非精神科鑑定，也無法直接說明與黃女所涉行為有因果關係，因此不能作為證明虐待或妨害發育的依據。

至於誹謗部分，爭議來自黃女去年9月11日在臉書張貼的內容，她在貼文中寫道「婚姻如飲水冷暖自知」、「每週面對惡習後的精神壓力」及「12年似偽單親的生活」等語，夏男認為這些描述已傷害其名譽。但檢方調閱社群紀錄後發現，夏男早於同年8月22日就在 Threads 帳號公開發文，內容包括「趁孩子出國，偷走多年紅包裡的錢」、「回國看到保險箱空了，紅包袋滿地，偷的氛圍很有戲」等語，已先對黃女作出具體、負面的行為指控。

檢方因此認為，黃女的貼文多屬回應、澄清先前被指控的內容，目的偏向防禦或表達個人感受，文字描述涉及婚姻經驗，屬主觀評價，不涉及具體事實捏造，不能以誹謗論罪。檢方也指出，婚姻期間雙方在社群平台的貼文多為報喜不報憂，不足以據此認定黃女貼文虛構不實。

檢方最後指出，三項指控均缺乏積極證據，不符合犯罪構成要件，依法應予不起訴處分。



