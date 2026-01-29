大逆轉！姦殺馬國女大生 梁育誌逃死改判無期徒刑

兇嫌梁育誌2020年姦殺馬國女大生，今更二審宣判逃死、改判無期徒刑。（合成畫面／翻攝自臉書）





高雄男子梁育誌2020年間隨機將一名就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女大生擄走，對其性侵後殺害棄屍。案發後梁男3度遭法院判死，然而最高法院要求釐清他「是否具教化可能」，2次撤銷判決，發回高院更審。高等法院高雄分院今天（29日）更二審宣判，針對強制性交而故意殺害鍾女，改判無期徒刑，褫奪公權終身。另涉犯強盜罪，處有期徒刑8年。

回顧本案，鍾姓女大生在2020年10月28日晚上從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁嫌以繩索勒住頸部性侵，梁嫌得逞後將女大生勒斃，隨後將遺體棄置高雄市阿蓮區大崗山地區。

梁育誌於一、二審均被判死刑，最高法院2023年6月撤銷發回後，憲法法庭於2024年9月就死刑判決釋憲，指出判處死刑必須合議庭「一致決」。高雄高分院更一審2025年1月15日再判梁育誌死刑，成為死刑釋憲後的判死首例。更一審認為，梁男非自首，且沒有智能不足或任何精神疾病，沒有減刑的理由。

但最高法院認為應依數罪分論、併罰，且梁男可能是計畫性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人，犯意有待釐清，撤銷發回高雄高分院，進入更二審。此外，最高院也要求查明梁男有無教化矯正可能性。

高等法院高雄分院今天更二審宣判，認為本案為梁男單獨犯案，並無共犯分擔責任，整體犯罪情狀經客觀比較後，尚難評價為必須剝奪生命的「情節最重大之罪」。此外，法院認為，梁育誌仍具教化可能，且不構成預謀殺人，依強制性交殺人罪改判無期徒刑、褫奪公權終身。另就強盜罪判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。（責任編輯：卓琦）

