大逆轉！川普要格陵蘭但「不動武」 狂酸歐洲已面目全非

美國總統川普到瑞士達沃斯論壇發表演說，出人意表的是對格陵蘭有超強執念的他，竟然來個大逆轉，強調自己要的只是一塊冰，也不會因此動武。外媒披露，川普態度的轉變是因為已跟北約達成框架協議，格陵蘭可能得割讓一小塊土地給美國建立軍事基地。但川普毒舌依舊，演說時不忘大酸歐洲面目全非，還嗆丹麥二戰6小時就淪陷，沒有美國可能還在說德語或日語。

美國總統川普：「我們只需要一塊冰，來保護這個世界。」

沒放下對格陵蘭的執念，但川普放棄動武，也取消對歐洲八國加關稅。美國總統川普：「我不需要動武，我不想動武也不會動武。」

川普來到達沃斯，態度大逆轉，外媒爆料，正是因為他與北約秘書長呂特等人已達成格陵蘭未來框架協議。

美國總統川普：「這是一次到位的長期協議，我認為它讓每個人都處於非常有利的位置，特別是在涉及安全、礦產以及其他所有方面。」

紐時披露，格陵蘭可能得割讓一片領土給美國蓋軍事基地，曾說川普是爸爸的北約秘書長居中穿梭，被指責是獻媚的川普掮客。

北約秘書長呂特：「我現在幫川普說話，在你們眼中可能很不討喜，但我真心認為你們。」

川普想的還真的就是呂特說的，達沃斯演說上猛酸歐洲。

美國總統川普：「歐洲有些地方，坦白說已經面目全非，真的完全認不出來，它（歐洲）現在顯然在自我毀滅。二戰時丹麥只抵抗了6個小時，就淪陷在德國之手，如果沒有美國，丹麥人可能全都在說德語，或許還夾雜一點日語。」

不知有心還是無意，川普還屢屢將格陵蘭說成是冰島。美國總統川普：「我敢說在『冰島』（格陵蘭）這件事上，他們就沒挺我們，昨天股市出現下跌，就是因為『冰島』，所以說『冰島』已經讓我們損失慘重了。」

但英媒也爆料，川普考慮加碼提供給格陵蘭居民每人新台幣3000多萬元，換取舉行公投加入美國，要用美鈔融化格陵蘭人的心。

