大逆轉！彰化雙B撞進超商 警方認定雙黃線超車釀禍

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員鹿路埔心鄉段20日晚間發生一輛BMW轎車撞進7-11超市，另3輛自小客車煞車不及撞成一團，4名駕駛人和1名路人都受傷。現場一度傳出競飆釀禍，但經警方調查，認定是其中一部自小客車雙黃線超車，撞到前方待轉的機車，失控再撞進超市。由於超市外停數部雙B轎車，民眾才誤以為是飆仔競速釀禍。

溪湖警方表示，現場為沈姓民眾駕駛自小客車沿員鹿路(由西向東、內車道)跨越雙黃線違規超車，追撞前方左轉待轉車輛，並波及其他3輛車及1名行人，造成5車受損、4人受傷，經釐清並無競速及其他不法情事。

據了解，4輛雙B車從員林市方向往埔心鄉行駛，第一輛不明原因撞上超商門面，後面3輛車緊隨而追撞，在埔心鄉7-11超商前撞成一團，也有路人不幸被波及，該名傷者骨折、頭部撕裂傷，送到員基醫院時意識模糊。彰化縣消防局接獲通報，派出鄰近消防分隊的消防車及救護車趕到，初步檢傷4名駕駛人意識清楚，暫無生命危險，均已送醫。駕駛人身分、年籍、肇事原因都有待進一步調查。

