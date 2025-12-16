大逆轉！撤銷貪污罪 高虹安二審遭判6月

高虹安二審改判6月，因高院解釋助理費屬實質補助。（圖／TVBS）

高虹安涉詐領助理費案，一審被依貪污罪判刑7年4月，今天(16號)高院二審宣判，高虹安被撤銷貪污罪,依偽造文書罪,判刑6月徒刑，可易科罰金，關鍵在於，高院法官認為立法院助理費屬於立委實質補助性質，具有彈性使用空間，高虹安等人並沒有詐取意圖,因此認為不構成貪污罪。

高等法院審判長潘翠雪在判決中解釋，當初高虹安與助理之間已有明確薪資約定，「已經說明說薪水是8萬塊錢，其中1萬塊錢是要提撥做公積金，薪水是講7萬塊錢，但向立法院申報是8萬塊錢，這就產生登入不符合的現象」。高院認為，這種行為雖有不當，但不構成貪污治罪條例第5條1項2款的詐欺罪。潘翠雪進一步解釋判決理由，表示根據立法院組織法的立法沿革，助理費的立法目的與預算性質屬於實質補助、彈性勻用。立法院回函也明確指出，編列給立委的公費助理經費是為了補助問政需要，本質上屬於補助費性質，因此不符合貪污罪的構成要件。

對於一審與二審判決的巨大差異，李育昇解釋，一審時有些助理已認罪，承認收取助理費後再回交給立法委員。然而，二審的關鍵在於法院認定助理費本質是補助給立法委員使用，因此改變了判決結果。高虹安前辦公室公關主任王郁文曾對薪資用途作出說明，表示「我的薪資就是拿來買辦公室同事們大家的一些用品，不管是飲料或者是衛生用品或者是薑母茶這種東西」。法界人士認為，高院合議庭認定這些支出可被解釋為問政需要，因此不算挪為私用。

此次判決結果讓高虹安成功翻盤，尤其是貪污罪名被撤銷，這對其政治生涯具有重大影響，使她得以保住新竹市長寶座，重返政壇。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

