大逆轉！教室「全身抖、S型走路」以為吸喪屍菸彈 桃園女學生確認沒吸毒

桃園市近日烏龍爆料女學生在校園吸毒，經警方送驗後確認毒品結果為陰性，警方則展開「雷霆除暴」專案，破獲隱身在民宅內的製毒工廠。（圖／翻攝畫面）

桃園市近日發生烏龍毒品案，某國中女學生遭爆料，在教室內吸俗稱「喪失菸彈」的毒品依託咪酯，還全身發抖、S型走路，更直接昏倒在地，而警方將菸彈、器具和女學生尿液送驗，確認結果皆為陰性，學生身上沒有毒品反應，全案變成未成年私用電子煙，後續將移給教育局輔導和衛生局裁罰。

桃園市議員黃瓊慧近日在臉書揭露，稱該名女學生就讀8年級，她當天在校內吸食電子菸遭師長制止，進入教室後再次吸食，更疑似繼續吸「喪屍菸彈」，女學生還全身顫抖、S型走路，最後癱坐在桌旁，消息曝光後引發熱議。

廣告 廣告

而校方8日查扣器具和菸彈並通報警方，少年隊9日到校園初篩並查扣，10日經家長同意後採集女學生尿液，後將菸油送尖端先進醫藥公司、尿液送新生生物科技公司，最終結果都呈陰性，全案從吸毒轉為未成年私用電子煙，將移給教育局輔導、衛生局裁罰。

桃警少年隊表示，為淨化青少年成長環境，阻斷毒品流入校園，警方也持續針對施用毒品案件溯源追查，上周執行「雷霆除暴」專案，破獲隱身在民宅內的製毒工廠，27歲簡姓犯嫌為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，特意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，共查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估成品、半成品市價約300萬元，依毒品罪嫌送辦並持續追查上下游。

警方指出，新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」，呼籲家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺，同時告誡青少年朋友，切勿因同儕慫恿或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壽山動物園「整排機車插樹枝」！內行人揭神秘儀式真相：防猴神器

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了