大逆轉！新店捷運站驚傳有老翁持刀！女子謊報遭函送法辦

昨日晚間7時37分，新北市警局新店分局接獲台北捷運行控中心通報，指稱北捷新店站311次列車後三節車廂內，有一名戴帽子的老年男子持刀，需要警方協助處理。碧潭派出所警力接獲通報後，立即攜帶盾牌等裝備趕赴現場。

警方抵達新店捷運站後，隨即展開全面搜索。然而，經過仔細搜查站內各處，並未發現報案所稱的持刀老翁，現場也沒有任何人員受傷或民眾恐慌踩踏的情形。為確保乘客安全，警方仍在捷運站體及周邊區域持續巡查戒備。

為釐清案情真相，警方立即調閱捷運站月台及車廂內的監視器畫面。經過多方檢視比對，始終未能發現符合報案描述特徵的可疑對象，也沒有看到任何人持刀的畫面。

案情在當晚11時許出現重大轉折。警方成立專案小組，循線找到52歲的吳姓女報案人。當警方要求吳女提供更多線索並配合指認時，她對報案內容的說法反覆不一，相關細節均含糊帶過，且不願意配合警方進行指認說明。

面對吳女前後矛盾的說詞，警方研判其涉有謊報嫌疑。經過詳細訊問後，警方依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，將吳女函送台北地檢署偵辦。

新店警分局表示，此次事件雖為虛驚一場，但警方仍以最高規格處理，確保捷運站及乘客的安全。目前警方已加強捷運站周邊的巡邏密度，並持續與台北捷運公司保持密切聯繫，共同維護大眾運輸系統的安全。

警方強調，謊報案件不僅浪費警力資源，更可能造成民眾不必要的恐慌。呼籲民眾如有緊急狀況需要報案，務必據實以報，切勿因個人因素虛構事實，以免觸法受罰。此案也提醒民眾，誣告罪最重可處三年以下有期徒刑，切勿以身試法。

