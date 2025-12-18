大逆轉！歌手黃明志遭控吸4種毒「尿檢呈陰性」 律師曝恐1變化

左圖馬來西亞歌手黃明志；右圖台灣女網紅謝侑芯。取自當事人社群



馬來西亞歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯死亡案，黃明志被控吸4種毒，但18日最新案情，黃明志的尿檢報告呈現陰性。《中國報》報導，42歲的黄明志在吉隆坡兩個推事庭被控1項擁有毒品罪和1項吸毒罪，但都不認罪。其代表律師鄭清豐透露，黄明志的尿檢如今是陰性，控方很大可能將撤回黃明志的吸毒控罪。

黃明志因感染A型流感請病假，18日未出席，由律師鄭清豐出面。《中國報》報導，檢方表示已經收到關鍵的驗尿報告，並要求法院擇期再審，鄭清豐隨即向法官爭取，他已獲悉尿檢結果為陰性反應，因此希望將此案安排在下週一（22 日）再度開庭，此請求也獲得法官批准。

回顧謝侑芯命案，謝在10月22日死於大馬五星級飯店房間，享年31歲。黃明志人在場，他稱發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。

警方在他身上找到「愛他死」搖頭丸，尿液初步呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名指控，並被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。根據《中國報》報導，警方第一時間在黃明志體內檢出含有安非他命、冰毒、克他命以及四氢大麻酚（THC）的毒品成分，觸犯1952年危險毒品法令第15（1）（a）條文（吸毒）。

此外，警方也在吉隆坡酒店一間客房，找到有5.12克疑為搖頭丸的毒品，觸犯1952年危險毒品法令第12（2）法令，並可在相同法令第39A（1）條文下被判刑。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

