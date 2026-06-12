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中部中心 ／彰化報導

彰化溪湖分局埔鹽派出所所長，6月4日遭涉嫌毒駕的施姓駕駛撞斷腿，至今行動不便還在療養，警政署長張榮興南下慰問所長陳國銘，祝他早日康復。而本來被地院裁定無保請回的駕駛，台中高分院發回更裁，上午重開羈押庭，院方認定，犯嫌有再犯公共危險之虞，因此裁定予以預防性羈押。





大逆轉！毒駕撞斷埔鹽派出所長腿 彰地院更審收押

警政署長張榮興探視遭到毒駕撞傷的埔鹽所所長陳國銘。（圖／翻攝畫面）









埔鹽所所長陳國銘，被毒駕的施姓駕駛撞傷腿部骨折，行動不便返家養傷，警政署長張榮興南下探視慰問，關心傷勢，祝福他早日康復，所長談起當天驚險情況，歷歷在目

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大逆轉！毒駕撞斷埔鹽派出所長腿 彰地院更審收押

受傷的埔鹽所所長 對於毒駕交保案件不再多談 期盼好好養傷。（圖／翻攝畫面）





署長送上慰問金，對所長表達敬意與不捨，也強調公權力不容挑戰。所長因公受傷，而施姓嫌犯涉嫌毒駕，移送複訊後遭地院裁定無保請回，引發輿論譁然，檢方提出抗告，台中高分院發回更裁，12日上午10點重開羈押庭，40分鐘後，施姓這次被當庭收押，理由曝光。彰化市長林世賢也帶著幾位民眾到地院聲援被撞的所長，羈押庭重開，換了一個法官硬起來，火速裁定准予預防性羈押，而所長本人，不願就交保案情再多談，期盼好好養傷。





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