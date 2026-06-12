大逆轉！毒駕男撞斷警所長「無保請回」 彰地院更審收押理由曝光

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施男毒駕撞警一度無保請回，彰化地院更審，依公共危險罪嫌(紅框處)，裁定准以預防性羈押。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣28歲施姓男子因毒駕衝撞員警，造成埔鹽分駐所陳姓所長、趙姓員警受傷，檢方聲請預防性羈押，彰化地院竟裁定無保請回，案經高分院撤銷裁定，發回更審，彰化地院今日重開羈押庭，終於裁定准押。彰化地檢署公布收押理由，更審法官認定，施男有再犯公共危險之虞並有羈押必要為由，因此裁定准以預防性羈押。

彰化地檢署指出，本月4日下午彰化縣警埔鹽分駐所所長陳國銘和警員趙秉逸，前往埔鹽鄉查訪毒品人口施姓男時，對方企圖開車逃逸，導致陳姓所長倒地，輾過雙腳而受有骨折等傷害，最後經警壓制逮捕。

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彰化地檢署表示，施男經檢方複訊後，5日下午向法院聲請預防性羈押。同日經法院裁定駁回。檢方即時提出抗告，經臺灣高等法院臺中分院於10日撤銷原裁定，發回地院更為裁定，今日上午，彰化地院傳喚施男重開羈押庭，經過40分鐘審理，法官以施男「有再犯公共危險之虞並有羈押必要為由」，裁定准以預防性羈押。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，因毒駕問題嚴重，彰化地檢署與彰化縣警局聯手嚴打毒駕，近半月來，聲請預防性羈押已獲准16件(其中2件係經本署抗告成功法院重新裁准)。對此彰化地檢署跟彰化警方會持續嚴打毒駕，以保障民眾人身及財產安全。

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