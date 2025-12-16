社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

高虹安涉貪的案件大逆轉！高虹安在立委期間，涉嫌浮報助理費及加班費，涉嫌貪汙，一審重判7年4個月，褫奪公權4年，高虹安也因此停止新竹市長職務，但高院法官認為，高虹安主張大水庫理論，沒有詐財的不法意圖，改以偽造文書，使公務員登載不實，判6個月，得易科罰金18萬。

高虹安任職立委期間，涉嫌詐領助理費11萬多元，一審被依利用職務機會詐取財物罪，判7年4個月徒刑，褫奪公權4年，也被停止新竹市長的職務，案件上訴高院後，高虹安一度打悲情牌，如今二審結果大逆轉，高虹安改判使公務人員登載不實罪，判6個月徒刑，得易科罰金，貪污無罪！

大逆轉！涉貪二審「改判六個月」 高虹安急喊：盡速依法復職

民眾黨祕書長周榆修：「我們尊重高院法官的判決，這幾年來從這個案子開始，用這樣追殺的方式對虹安，那對她來講一定是一個煎熬，復職的問題就依照地方制度法，相關的規定辦理。」

陽明交大法律學者林志潔：「即使按照地方制度法，高（虹安）市長可以即刻復職，但未來的時間可想見，應該還是要頻頻跑法院，來解決貪污助理費的訴訟，還有跟陳時奮教授之間的誣告案件，目前也在最高法院。」

這回二審宣判結果，高虹安從原本的7年4個月，變成6個月可易科罰金；前國會辦公室行政主任小兔黃惠玟，也從一審判2年、緩刑5年，被高院減為4個月；前主任陳奐宇一審判1年、緩刑3年，高院減為2個月；前公關主任水母王郁文一審2年、緩刑5年，高院減為3個月，前法務主任陳昱愷則維持無罪。也就是說，原本因貪污而被停職的高虹安，可以回鍋繼續當新竹市長。





非本案律師李育昇：「現在高虹安在二審就貪污部分，已經獲得無罪判決，由於她的市長任期尚未屆滿，因此她是有權利向內政部，申請恢復市長的職務。」

面對這回二審宣判，高檢署將要上訴，而高虹安則以文字回應，表示高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，更提到將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。高虹安滿血復活，重回市長大位，也讓2026年的選戰增添變數。

原文出處：大逆轉！涉貪二審「改判六個月」 高虹安急喊：盡速依法復職

