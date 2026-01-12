大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識

娛樂中心／綜合報導

「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。

根據《壹蘋新聞網》報導，胡瓜主持《綜藝大集合》1小時25萬元，該節目有2小時。去年傳出民視有意將他主持費砍半，導致胡瓜不願再與電視台續約。胡瓜先前受訪也重申，已確定不會續約，最後一集錄到明年1/31就結束。不過胡瓜和民視今天達成共識，將繼續主持《綜藝大集合》，外界猜測是民視不僅不將他主持費砍半，還會漲酬勞。

胡瓜傳和民視達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於不爽主持費降價部分，胡瓜先前透露，從頭到尾都沒談到這，那跟製作單位大藝娛樂會續約嗎？他也表示沒有談到這部分。不過胡瓜今年仍會回鍋民視錄除夕節目，他說去年初接下華視新節目後，民視大概去年4、5月跟他聯絡希望他幫忙主持除夕部分，「於是我獲得華視高層首肯後，才答應回民視幫忙2小時的運動會單元，跟媒體寫的不跟白冰冰同台根本沒有關係。」



