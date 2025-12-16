大逆轉！貪污罪撤銷 高虹安「儘速完成復職程序」

新竹市長高虹安涉及詐領助理費案，一審遭判刑7年4個月、褫奪公權4年，並因此停職。（圖／東森新聞）





新竹市長高虹安涉及詐領助理費案，一審遭判刑7年4個月、褫奪公權4年，並因此停職。高虹安否認犯罪並提出上訴，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，針對貪污部分改判無罪，另就「使公務員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，可易科罰金新台幣18萬元。判決結果出爐後，高虹安表示，將依法儘速完成復職程序。

二審判決大幅翻轉一審結果，原本被認定涉貪的部分獲判無罪，也意味著目前停職中的高虹安，具備恢復新竹市長職務的條件。台灣民眾黨秘書長周榆修對此表示，應從此判決開始，停止政治對立與司法追殺，避免以雙重標準對待政敵。

廣告 廣告

針對判決結果，高虹安以書面回應指出，尊重並感謝合議庭就事實所作的判斷，至於判決中涉及的其他法律認定，將待收到完整判決書後再行回應，並強調會依法盡快完成復職相關程序，回到市長工作崗位。

不過，檢方態度仍未鬆動。高檢署表示，將研議是否就高虹安部分提起上訴。若檢方上訴成功，案件將發回高等法院更審，高虹安的市長復職之路，仍存在變數。

此外，本案也引發外界關注是否影響立法院近期針對助理費除罪化的修法討論。非本案律師李育昇分析，高虹安在貪污部分獲判無罪，可能反映實務見解的轉變，未來對於立法委員助理費除罪化的立法方向，或將產生一定影響。

至於其他涉案人員部分，高虹安多名助理同樣被認定觸犯使公務員登載不實罪。前辦公室帳房黃惠玟認罪，判刑4個月；前辦公室主任陳奐宇認罪，判刑2個月；前辦公室公關主任王郁文未認罪，判刑3個月，3人皆獲緩刑2年。一審判無罪的陳昱愷，二審仍維持無罪判決。

整體而言，儘管高虹安在二審中獲得重大逆轉，但檢方是否提出上訴，仍將成為後續發展關鍵，新竹市政與相關政治效應，仍有待進一步觀察。

更多東森新聞報導

高虹安涉貪案 二審無罪能復職？ 內政部回應了

19天內2起墜樓慘死！新竹某國中再辦送煞 詳情曝光

出遊驚魂！一家4口搭觀光小火車突翻車 童嚇哭

