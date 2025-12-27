大逆轉！賴瑞隆兒子未涉校園霸凌 今發聲明稱達3共識

民進黨立委賴瑞隆表示，已於昨日依規定完成調和同意書簽署，將兒女間的事件定調為「衝突」，而非「霸凌」。 圖：賴瑞隆辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委賴瑞隆的兒子日前遭爆霸凌女同學，引起社會關注。而賴瑞隆今（27）日出面說明，相關爭議已依學校既有法定處理機制完成溝通與調和，經雙方家長確認，該事件並不構成校園霸凌。

賴瑞隆表示，他與女童家屬已於12月20日透過校方既有程序釐清事實，並於26日依規定完成調和同意書簽署，雙方一致認定，這起事件屬於孩子間的衝突，而非外界所稱的霸凌案件。

在雙方家長同意下，今日也共同擬定聲明，針對外界關切達成三項共識，包括確認事件性質非霸凌、呼籲社會避免對未成年孩子貼上標籤，以及盼望媒體報導能更加審慎、負責。

廣告 廣告

家長共同聲明中指出，令人遺憾的是，部分媒體與網路輿論過度渲染事件，甚至直接以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成實質傷害。家長呼籲外界停止使用標籤化語言，給予孩子必要的保護空間。

雙方家長同時指出，網路與媒體流傳的不正確資訊，對任何孩子而言都不公平，也可能造成二度傷害。保護未成年兒童的權益，是社會共同的責任。

聲明最後呼籲，期盼媒體與社會大眾能以更謹慎的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，讓孩子能在安全、友善且受保護的環境中學習與成長。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場

(影)道歉影片出爐 賴瑞隆向家長深鞠躬 女童母親：我們家接受這份誠意