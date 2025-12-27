大逆轉！賴瑞隆兒非霸凌 雙方家長共同聲明：孩子衝突

賴瑞隆兒子月初被指控霸凌同學，如今雙方家長發出共同聲明，強調是孩子之間的衝突，非霸凌事件。資料照，廖瑞祥攝



有意角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，日前被爆料兒子在學校霸凌同學，具體行為包括毆打同學頭部、堵在廁所門口等，如今（12/27）全案大逆轉，賴瑞隆與對方家長共同發聲明，認定這是孩子之間的衝突事件，並非霸凌案件。

據了解，針對日前校園事件引發的社會討論，賴瑞隆與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨天簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

雙方家長今天同意共擬聲明，達成三項共識：第一，本衝突事件非霸凌案；第二，呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；第三，媒體諸多報導並非事實期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

雙方家長共擬聲明內容：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

