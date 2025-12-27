大逆轉！賴瑞隆與女童家屬共同聲明：衝突事件非霸凌案

投入2026高雄市長選舉民進黨內初選的立委賴瑞隆，其兒子疑涉校園霸凌，引發高度關注。賴瑞隆今（27日）表示，已與女童家人溝通，經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，認定孩子的衝突事件非霸凌案。

民進黨立委賴瑞隆。（翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆表示，針對日前校園事件引發的社會討論，他與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今(27)日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：

1、本衝突事件非霸凌案。

2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴瑞隆12月7日曾召開記者會道歉落淚。（中天新聞）

《雙方家長共擬聲明》如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》

近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，

相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。

這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。

避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，

避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

