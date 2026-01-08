大逆轉！雲林跟進營養午餐免費 張麗善：咬緊牙根也要照顧孩子

雲林縣長張麗善表示，115學年度全縣公立國中小學營養午餐免費。雲林縣府提供



國中小學的營養午餐，成為全台家長的熱門話題。雲林縣長張麗善今天（1／8）表示，營養午餐理應是中央推動的全國一致性政策，當前雲林面臨中央不副署、不公布、不執行新版財劃法、剋扣多項補助款以及調高財力等級等多重財政困境，但為了雲林人的尊嚴，並且在張嘉郡委員允諾爭取落實新版財劃法下，縣府將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

由於多個縣市都宣布國中小學營養午餐免費，昨天被問到是否跟進？張麗善昨天公開表示，財政健全下，她樂觀其成，但雲林縣財政狀況實在難實施。

張麗善表示，這2天她召集相關單位密切討論，並且在張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版財劃法，以改善地方財政，因此決定縱使目前面臨眾多財政挑戰，縣府仍將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

雲林縣長張麗善表示，115學年度全縣公立國中小學營養午餐免費。雲林縣府提供

雲林縣政府教育處表示，自115學年度起雲林縣公立國中小營養午餐全面免費，以每餐50元計，並且包括推動偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編約5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178位教職員工生。

