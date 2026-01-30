大逆轉！ 頂大生遭丟包輾斃「沒發酒瘋」 家屬心聲曝光





溫姓替代役男在台64線遭多車輾斃的案件持續延燒，擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日酒後搭乘林男駕駛的多元計程車時，遭林男丟包在台64線快速道路，遭後方4部車輛輾過不治。隨著行車紀錄器內容曝光，更多線索曝光，也讓社會高度關注那短短幾分鐘內究竟發生了什麼事。

解剖送驗釐清死前狀態

檢警27日會同法醫，在新北市立殯儀館對溫姓男子進行解剖，並採集相關檢體送驗，將釐清死者當時是否有飲酒等狀況。相關單位指出，完整解剖報告約需2個月時間才能出爐，將作為後續偵辦的重要依據。

警方掌握的行車紀錄器顯示，溫男25日凌晨2時7分搭乘林姓多元計程車司機的車輛，從台北市文山區一路行駛至台64線，期間幾乎未發出任何聲音。直到約2時14分，車內錄到疑似踢到駕駛座椅背與後車門的叩叩聲，隨後傳出司機出言喝止與情緒性言語，接著錄下2聲關車門的聲響。

5分鐘內連遭多車輾過

行車時間顯示，約在凌晨2時19分，溫男遭第一輛車輾過，之後又接連被3輛車輾過，從關門聲響到事故發生，短短5分鐘成為本案釐清真相的關鍵時段。

林姓司機則辯稱，當時是溫男自行要求下車，他停車讓對方離開，並曾下車查看，目睹溫男躺在快車道上，之後才返回車內駛離一小段距離並報警。不過警方指出，該說法與行車紀錄器所呈現的聲音內容並不完全一致，仍有多處疑點待釐清。

警方改列重大刑案追查

為釐清溫男是否自願下車，或遭強制帶離車輛，新北市警局已將案件改列為重大刑案，並啟動更高規格偵辦程序。同時，警方已訪查到一名住在樹林地區的重機騎士，該名騎士於案發前1分鐘曾路過現場，但表示當時行駛於外側車道，未能看清溫男是站立或倒臥於車道上。

警方也將對林姓司機的行車紀錄器進行完整數位鑑識，包含聲音檔、時間軸與可能的刪改痕跡，盼能更精準還原當下情境，釐清事件全貌。

王婉諭籲給家屬空間

時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文，呼籲社會大眾給真相一點時間，也給家屬一點空間。她轉述家屬心聲，指出部分媒體曾以發酒瘋、激烈爭執等說法形容死者，但行車影像曝光後，證實溫男幾乎全程靜默，相關報導與事實存在極大落差。

盼停止揣測避免二次傷害

王婉諭表示，在司法尚未還原真相前，外界過度揣測與標籤化的描述，往往成為家屬最沉重的壓力。她呼籲停止轉傳未經證實的訊息，讓司法回到應有的角色，也讓家屬能在相對安靜與尊重的空間中面對傷痛，這是此刻社會最需要展現的克制與成熟。

（封面圖／東森新聞）

