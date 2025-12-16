大逆轉！高虹安二審改判貪污無罪 將回歸新竹市長職務

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判。結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。



高虹安2020年獲民眾黨推薦後當選不分區立委，2022年更獲民眾黨提名參選新竹市長，最後以最高票當選。但她上任後沒多久，就爆發立委任內的詐領助理費案件，遭檢調單位查辦。

檢方指控，高虹安109年3月至5月、7至11月間，僅以每月6萬2000元酬金聘用黃惠玟，竟由黃依高的指示，接續向立法院浮報自己的酬金各為7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，浮報加班費，高及黃並因而共同詐取7萬4741元的酬金及加班費。

高虹安以每月7萬的酬金聘用陳奐宇，推由黃惠玟依她的指示，接續向立法院浮報陳的酬金各為8萬元或7萬5161元，並以浮報後的酬金為基準請領當月加班費，浮報加班費。高、黃及陳共同詐取4萬154元 。一審認為，高與助理們談定的薪資有溢領就屬浮報，用溢領後的薪水去報加班費，也有浮報問題，認定高虹安共詐領11萬6514元。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案件上訴第二審，高等法院去年11月間首度開庭審理，但合議庭法官認為本案關鍵法條《立法院組織法》第32條規定違反明確性原則，而有侵犯保障公務員身分的違憲之虞，因此今年初裁定將本案停止審理，並送司法院憲法法庭釋憲。但司法院不受理，全案又再回到高等法院續行審理。

上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。二審改判後，在其任期屆滿前得准其先行復職，代表高虹安將回歸市長職務。

