大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了

社會中心／台北報導

高虹安涉貪污治罪條例部分，高院今改判無罪。（圖／資料照）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。

據一審判決，高虹安被控自2020年3月起，先以每月僅6萬2000元酬金聘雇黃惠玟任行政主任，再指示黃惠玟向立法院浮報酬金各7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後之酬金為基準計算、請領當月加班費。

2020年8月起至同年11月間，高虹安以每月7萬元酬金聘用陳奐宇擔任辦公室主任，卻推由黃惠玟依高虹安指示，向立院浮報陳奐宇的酬金各為8萬元或7萬5161元，並以浮報後的酬金為計算基準，請領當月加班費。

王郁文的部分，高虹安也以相同手法，於2020年3月至5月間，以每月4萬6000元酬金聘用王郁文任職公關主任，再浮報酬金4萬7290元4萬8500元，並以之酬金為基準計算，請領當月加班費。

總計高虹安、黃惠玟、陳奐宇、王郁文等人共詐領12萬3128元。一審高虹安被判刑7年4月，褫奪公權4年。

全案上訴二審後，高等法院法官一度以助理費定義不明，向憲法法庭聲請釋憲而暫停審理，但最後大法官決議不受理。

台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。

