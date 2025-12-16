大逆轉！高虹安被控詐領助理費 二審結果出爐

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐。（圖：高虹安臉書）

遭停職的新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得。案件上訴，高院今（16日）上午二審宣判，結果出現大逆轉，貪汙部分無罪。另外改依「使公務員登載不實」判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高虹安犯兩罪，不法所得11萬6514元，依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判7年4月徒刑，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今天改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。

高虹安二審時主張，自己是新科立委，不清楚助理費規範，立委辦公室零用金制度也並非她首創，而是助理們詢問其他立委助理後採用，相關款項也均由助理保管、使用，沒有任何一毛進入她個人口袋。她認為，一審判決對她與助理極不公平，並已造成新竹市長被停職的「不可逆」後果。高虹安甚至哽咽地說，最難過的是她的爸媽，從小把女兒栽培長大，送到國外念書，回來進了大公司，甚至當了立委、市長，但卻因為本案，被鄰居說「你女兒怎麼變成貪污犯？」也讓助理們因本案生活大亂，所以期盼二審能還她與助理們一個清白。

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。