大逆轉！高虹安貪污二審改判無罪 矢板明夫曝日本1處置：值得台灣借鏡

政治中心／施郁韻報導

新竹市長高虹安詐領助理費案，高等法院16日二審宣判，貪污部分撤銷。（圖／翻攝自高虹安臉書）

新竹市長高虹安詐領助理費案，高等法院16日二審宣判，貪污部分撤銷，高虹安被以偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。結果在台灣社會引發了不少討論。對此，資深媒體人矢板明夫表示，可以從三個層面思考，並提及日本處理方式，非一律上綱為貪污重罪，「這樣的經驗，或許值得台灣借鏡。」

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，16日二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金。

矢板明夫在臉書發文表示，判決本身，某種程度說明了台灣的司法並非特定政黨的工具。在案件進入司法程序後，在野陣營長期批評司法「是民進黨的打手」，甚至出現「司法已死」的說法。若單從政治利益角度出發，判決是對執政黨不利的，至少顯示了法院並未單純迎合政治氣氛行事。

矢板明夫認為，民進黨支持者若真心支持司法獨立，也應尊重判決結果。否則，只在判決對自己有利時高喊司法正義得到實現，不利時就否定司法判斷的結果，難免落入雙重標準的質疑。

矢板明夫說，其次，高虹安在貪污罪部分獲判無罪，但在偽造文書方面仍然有罪，雖僅判處六個月、可易科罰金，法律上依然屬於犯罪。從許多民主國家的常識來看，這樣的政治人物是否仍適合續任市長，本就值得社會嚴肅討論。在日本或歐美，類似情況下，政治人物往往選擇辭職或暫時退出政壇。「如果未來她仍能順利回到市長位置，甚至成功連任，那恐怕也反映出台灣社會對對政治人物的要求，仍有提高的空間。」

矢板明夫接著表示，第三，也是更結構性的問題，在於台灣長期以《貪污治罪條例》處理助理費爭議，是否已不合時宜。這部法律源自威權時代，立法精神偏向重刑嚇阻，較少考量比例原則。只要被貼上「貪污」標籤，往往動輒七年以上重刑，不分金額大小與行為性質。這固然反映社會對「清廉」的高度期待，卻也導致輕罪重罰，甚至被利用當作政治攻防的工具。

矢板明夫不贊成簡單的「助理費除罪化」，既可能傷害助理權益，也可能加重亂象，助理費問題之所以反覆出現，正因制度本身存在考驗人性的灰色地帶。

矢板明夫提到，日本過去也曾面臨類似狀況，多半以詐欺或行政責任處理，而非一律上綱為貪污重罪，「這樣的經驗，或許值得台灣借鏡。」此時執政黨僅全力阻止在野黨法案，恐怕並不足夠，更重要的是提出一套成熟的替代方案，讓制度更透明、責任分際更清楚、處罰更符合比例原則。這不只是政治攻防，而是台灣社會能否邁向成熟法治的重要考驗。

