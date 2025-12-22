大逆轉！黃明志尿檢陰性獲無罪釋放 保釋金退還

法院確認黃明志尿液檢驗結果為陰性，最終判決其無罪，當庭獲釋。（圖／翻攝自黃明志IG）





馬來西亞歌手黃明志近日因牽涉台灣網紅謝侑芯猝逝案，演藝事業全面停擺。起初，他因尿液檢驗結果對四種毒品呈陽性反應，被依持毒、吸毒等罪嫌起訴，案件引發外界高度關注。今（22）日，黃明志再度出庭，法院確認其尿液檢驗結果為陰性，最終判決黃明志無罪，當庭獲釋。

根據《中國報》報導，黃明志於10月22日晚間在吉隆坡警局接受尿液檢驗時，結果顯示體內含安非他命、冰毒、K他命及大麻等四種毒品成分，因而被控吸毒。此案對他的演藝事業與個人名譽造成重大衝擊，近期工作幾乎全面停擺。

不過，在今日庭審中，法官宣讀最新尿液檢驗報告，結果為陰性，黃明志獲判無罪。其代表律師鄭清豐指出，控方所提出的吸毒控狀已無事實依據，因此應撤銷控罪。法官也當庭裁定黃明志無罪釋放，並退還他先前繳納的2000令吉保釋金。庭審結束後，黃明志離開法庭時保持沉默，並未對外發表任何評論。

事實上，案件早在18日首次開庭時就出現轉機，黃明志的律師鄭清豐公開證實最新尿檢結果呈陰性，為黃明志的辯護提供了有力支持。對於這段期間的遭遇，黃明志也在社群平台表達了自己的無奈與心情，他坦言近期是人生中最低谷的時刻，「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事也受到異樣眼光的對待……我也已經很久很久沒出門了……」，透露這段時間承受的心理壓力與困境。

回顧案情，謝侑芯於10月22日在馬來西亞某飯店猝逝，遺體隨後火化並返台，完整驗屍報告尚未公布。當天，黃明志也在飯店現場，根據《星洲網》報導，他在救護人員到場後未清楚說明狀況，反而往酒店電梯方向走去，結果被警方攔下。當時黃明志神色慌張，強調自己未吸毒，警方隨後將他押回案發現場，才揭發整起命案。

