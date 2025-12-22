大逆轉！黃明志捲台灣網紅命案被指涉毒 法院當庭釋放退回保金

馬來西亞歌手黃明志。取自黃明志臉書



馬來西亞歌手黃明志10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時大馬警方指控他吸食毒品及持有毒品，如今（12/22）案情大逆轉，檢方公布他尿檢為陰性，黃明志獲判無罪，當庭釋放。

黃明志10月24日被控一項吸毒罪，但不認罪；根據馬來西亞《中國報》報導，黃明志今天戴著毛帽、墨鏡，在律師陪同下輕鬆步入法庭，並在進去之前和支持者打招呼，神情輕鬆。在法庭上，黃的律師要求檢方撤銷對黃的吸毒指控，法官最後裁定無罪釋放，並退還保釋金。

黃明志10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，在飯店房間被發現疑似持有毒品，當時被帶往金馬警區總部接受尿檢，初步結果驗出安非他命、冰毒等毒品成分，被檢方起訴。本月19日，黃明志的委任律師則指出，尿檢結果為陰性，希望撤銷所有毒品罪名，事件出現轉折。

根據《三立新聞》報導，黃明志的經紀人林郁傑 （黑傑克）證實檢方已撤回吸毒案，「終於能說自己知道的事，這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，吸幾摳懶的毒，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查。」

台灣網紅謝侑芯。取自謝侑芯IG

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

