大逆轉？黄明志「暫時無涉」謝侑芯猝死案 大馬總檢察長：他明天獲釋

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，他明天將在警方擔保下獲釋。（圖／翻攝自中國報、謝侑芯IG）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方將案件升級為「謀殺案」偵辦，黃明志後來現身投案。馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，他明天（13日）將在警方擔保下獲釋。

根據馬來西亞媒體《八度空間新聞網》報導，總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及台灣女網紅謝侑芯在我國首都某家酒店內猝死的案件，因此，警方將在黃明志的二度延扣期，在明天屆滿後，將他釋放。一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取適當的法律行動。

此前，馬來西亞警方證實，黃明志和謝侑芯發生超友誼「關係」。吉隆坡總警長拿督法迪爾說明，黃明志和謝侑芯是朋友，也有著其他的關係，並稱兩人在國外一起，還登記入住酒店，直到發生命案。所以警方相信，黃明志和謝侑芯之間存在著「特殊和親密」的關係。

