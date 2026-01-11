大通電子新品Ai17 PRO揭密：200人團隊三年磨合，打造最懂駕駛的行車衛士

圖說:大通電子Ai17 PRO 搭載語音功能，只需動口就能完成各項指令 {圖片由大通電子提供}

【記者羅伯特/綜合報導】想像一個場景：夜晚的郊區道路，車燈交錯，光線複雜。傳統記錄器拍下的畫面模糊不清，甚至無法作為理賠證據。而Ai17 PRO，卻能清晰捕捉每個細節，讓駕駛者安心。這背後，是大通電子200人研發團隊三年心血的成果。

從用戶痛點出發：三大難題的解答

行車記錄器市場同質化嚴重，駕駛者常抱怨「拍不清、裝不好、用不順」。Ai17 PRO正是針對這三大痛點而生：

一、影像清晰度：AI HDR技術自動調整曝光，抑制眩光，夜拍依然清楚。

二、安裝適配性：分離式鏡頭設計，靈活安裝，側插式記憶卡槽更方便。

三、操作繁瑣：語音控制涵蓋90%常用操作，未來還將支援方言。

這些設計，源自數十萬用戶的真實反饋。大通不僅聽見了聲音，更將其轉化為產品力。

技術突破：AI芯片與邊緣計算

Ai17 PRO內建獨立AI芯片，無需連網即可完成即時影像分析，保障隱私與速度。透過數百萬張行車畫面訓練，系統能準確識別車輛、行人、交通燈，真正做到「懂路況」。

研發團隊更在極端環境下進行測試：從-20℃到70℃，震動、防水(IP67)皆能通過。即使摩托車振動頻率是汽車的三倍，Ai17 PRO依然能保持穩定，避免「果凍效應」。

圖說:不論路面情況如何險峻，Ai17 PRO依然能保持畫面穩定清晰 {圖片由大通電子提供}

用戶共創：從抱怨到賣點

在開發過程中，大通邀請全台42家汽車百貨的安裝師傅參與測試。他們提出的「鏡頭分離」建議，最終成為產品差異化的亮點。這種「用戶共創」模式，讓Ai17 PRO更貼近真實需求。

一位老車主分享：「之前事故時，記錄器清晰畫面成了保險理賠的關鍵。如今Ai17 PRO不僅能拍清楚，還能提醒我保持安全距離，真的像多了一位副駕駛。」

未來展望：從汽車到摩托車，再到保險合作

大通計劃在2026年將AI技術延伸至摩托車記錄器，並探索與保險公司合作，透過數據降低理賠成本。這意味著，Ai17 PRO不僅是硬件革新，更是行業轉型的起點。

業界人士認為，Ai17 PRO的推出將迫使競品加速迭代，推動行車記錄器從「單純記錄」走向「主動安全」。對消費者而言，這是一場值得期待的革命。