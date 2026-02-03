大逛國際書展 賴清德：找老師不如找好的書

賴清德出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（3）日上午出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，並說，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書。

賴清德說，找老師不如找好的書 圖：總統府提供

賴清德致詞時表示，很高興再度獲邀出席「台北國際書展開幕典禮」，也感謝台北書展基金會董事長郝明義在文化部支持下，每年都舉辦台北國際書展，並邀請友盟國家擔任主題國，讓台灣民眾能透過書籍了解主題國的文化與社會，意義非凡。他說，就像他稍早觀賞精采的泰國文化表演時，深感世上若沒有強權或極權主義發動戰爭，彼此和平相處，將會是一個多美好的世界。

賴清德回憶，他個人非常重視閱讀，他還記得自己擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓自己的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師班級，而他當然不同意這樣的事情。他跟台南市的校長、老師、家長講，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以他在台南市的時候有推廣閱讀計畫。

賴清德表示，他現在擔任總統，也持續推廣前總統蔡英文開始執行的文化幣政策。他並指出，文化幣發放的年齡層涵蓋13歲至22歲青年，十年來已對國內文化產生積極且正面的影響；尤其在13歲至15歲的族群中，約有60%的文化幣都是用於買書，顯示對推廣閱讀也發揮作用。

賴清德也分享日前收看姚仁喜建築師的專訪，姚建築師提到其培養家庭閱讀習慣的歷程，讓他深受啟發。然而，並不是每個父母都可以提供孩子這樣的機會，因此期盼由國家和文化界共同推動閱讀計畫，相信對文化事業、對孩子的未來與國家願景，都有很大助益。

隨後，賴清德也與現場貴賓一同進行開展儀式，親頒「書展大獎」及「金蝶獎」予得獎人，接著參觀泰國主題國館、聯經出版社、文學書區、前衛出版社、公民書區、台灣漫畫館等展區。

