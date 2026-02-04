大過年真晦氣…吉林女網購羽絨服 衣袖驚現「孝」 字標

羽絨外套右側手臂上有個「孝」字。（視頻截圖）

「大過年的給我寄了一件孝服！太晦氣了！」吉林一名李女士在春節前夕網購羽絨服，卻在衣袖上發現「孝」字臂章，引發強烈不滿並登上微博熱搜。

都市通報報導，李女士稱，1月18日在雅鹿官方旗艦店買了一件長款黑色羽絨服，但是衣服郵寄回來後打開一看，右側胳膊上竟然有個「孝」字。

「這個『孝』標看著像是塑膠材質的，後面還有一個別針，別在了右胳膊上。」李女士猜測，這是賣家把別人穿過退回的衣服又二次售賣了。

李女士立刻聯絡官方客服，客服稱可退換貨、補償10元(人民幣，下同)。然而，客服一開始承認這種情況可能是打包造成的，但後來卻又改口，聲稱所有商品都是檢查完才發貨，不可能存在貼字的情況。

對於李女士要求提供打包監控影片的訴求，商家表示會盡快回覆。

其實李女士的買賣糾紛並非個案。2020年一名湖北陳女士，花了249元網購一件羽絨服，到貨後同樣也發現衣服上別著「孝」字臂章。最終，商家同意賠償陳女士6000元。

