大遠百傳電梯故障事件 台中市都發局：勒令停用並要求全面檢查

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】遠東百貨台中分店於1月1日晚間發生電梯公安事件，館內編號11電梯因故障造成人員短暫受困，經維護保養廠商蒂升電梯公司會同百貨設備人員到場處理後，受困人員均已安全脫困，無人受傷；事故原因目前仍由業者及專業維修廠商持續檢查釐清中。台中市政府都市發展局表示，經派員前往現場稽查，已依《建築法》第77條第1項規定，勒令該電梯停止使用並限期改善，除已依法張貼「停止使用」告示，也要求業者善盡管理與維護責任，待改善完成並報請都發局核備後，才可恢復使用。

大遠百傳電梯故障事件，台中市都發局勒令停用並要求全面檢查。（圖/中市府都發局提供）

都發局長李正偉表示，鑑於該分店去年亦曾發生多起電梯公安事件，已進一步要求業者針對全館18台電梯進行全面性公安盤查，釐清是否存在系統性或管理維護疏失，如查有缺失須立即改善，並須於兩週內提報全館電梯改善計畫報都發局備查。

都發局強調，公共場所昇降設備安全不容任何疏失，市府後續將持續加強該場所電梯設備的查核與監督；如查有未善盡管理維護責任情形，將依法從嚴處理，確保市民公共安全。