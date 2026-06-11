大遠百捐端午禮盒 傳愛弱勢家庭

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台南大遠百捐贈一百四十份端午禮盒。 （記者陳治交攝）

（另開新視窗）

記者陳治交∕台南報導

端午前夕，台南大遠百十一日提供一百四十份端午禮盒，由台南市政府社會局轉贈社工服務之弱勢家庭。社會局主秘陳雅芬特別致贈感謝狀予台南大遠百襄理李祥茂，肯定台南大遠百長期投入公益、關懷弱勢。

市長黃偉哲表示，市府強化對弱勢族群的照顧，除既有各項扶助措施，今年度亦提供低收入戶每戶一千元端午節慰問金。本次特別感謝台南大遠百公益捐贈，以實際行動支持「照顧弱勢優先」政策，讓關懷不間斷，也期盼發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業及民間團體投入公益行列，使溫暖深入更多家庭與社區角落。

李祥茂指出，台南大遠百自一一一年起於辦理社會公益活動，包括宣導消費者捐贈雲端發票、端午節贈粽禮盒送愛心、聖誕節贈鞋與籃球為偏鄉孩童帶來聖誕溫暖，照顧弱勢不餘遺力。