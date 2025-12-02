大遠百聖誕點燈 傳愛偏鄉學童

十五米高星光燦爛聖誕樹正式點亮，台南市長黃偉哲、遠東百貨總經理徐雪芳與上百位親子與民眾，共同見證幸福時刻。(大遠百提供)

記者林怡孜∕台南報導

台南大遠百一日晚間舉行年度「愛分享聖誕公益點燈」，以高達十五米的「星光燦爛聖誕樹」點亮歲末，邀請北門、七股、將軍等偏鄉一百五十位國小學童參與，希望在寒冬前夕帶給孩子們滿滿祝福。

今年特別安排孩子們上午前往山上花園水道博物館參觀，中午至台南香格里拉享用五星級自助餐；晚餐時由兩位必比登名廚東香台菜海味料理蔡瑞成（大頭師）與筑馨居周榮棠（勇伯）在現場大鍋現煮台南傳統辦桌料理「打魯麵」，讓孩子品嘗最道地的在地風味。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲伉儷、遠東百貨總經理徐雪芳及多位嘉賓晚點共同啟動點燈儀式。今年的巨型聖誕樹以祈願星星、七彩寶石、炫亮雪花燈與繽紛彩球構成，搭配煙火、泡泡與燈光效果，營造滿滿節慶氣氛，象徵平安與希望。現場也規劃巷仔Ｎｉａｕ裝置藝術、科學體驗、桌遊闖關等活動，前一百名打卡的民眾更能獲得限量聖誕禮物。今年限定的「台南耶誕臨時郵局」也吸引許多家庭排隊寄送明信片，蓋上專屬紀念郵戳，留下專屬於台南的耶誕記憶。

徐雪芳表示，台南大遠百已連續十七年舉辦聖誕公益點燈，送出超過四千二百雙運動鞋與近二萬七千份禮物，看到第一屆參與的孩子如今已成社會中堅，格外感動。她也感謝各界捐贈與贊助，讓善意得以持續擴散。