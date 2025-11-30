大遠百12/1-12/9感恩回饋 搶攻普發現金一萬商機 祭出萬件獨家特惠

全民引頸期盼的普發現金一萬元陸續入帳，為第四季消費市場注入活水。為響應政府刺激內需、擴大消費動能的政策，並回饋廣大消費者，高雄大遠百自12/1-12/9止，推出期間限定的「感恩禮讚」超值促銷活動，再搭配「全民普發1萬遠百加碼力挺」，誓言讓民眾手上的每一分錢都能創造最大價值，輕鬆享受高品質購物樂趣！

高雄大遠百表示：「政府普發現金的政策，對於提振內需景氣是一劑強心針。位處亞灣區大門口的我們，觀察到民眾的消費意願明顯提升，因此特別規劃一系列『現金放大術』活動，希望透過最有感的優惠回饋，讓顧客感受到實質的好處，開心購物、享受生活。」根據市場觀察，多數民眾計畫將這筆額外收入用於犒賞自己或添購家庭用品，其中又以家電和美妝保養品最受青睞。高雄大遠百精準鎖定消費需求，特別祭出以下三大亮點活動：

一、萬元專區：聰明消費首選

高雄大遠百在館內特別設置「萬元有找」及「萬元超值組」專區，涵蓋美妝保養、時尚服飾、生活家電等多樣品類。從人氣專櫃保養品組合到最新款大小家電，商品選擇五花八門，讓您用一萬元現金就能滿載而歸，甚至有機會購入原價更高的夢幻逸品。

二、APP會員獨享：消費滿額送HAPPY GO點數1000點

全民普發1萬遠百加碼力挺，即日起至12/31日止，遠百APP金級會員於全館當日消費滿額送HAPPY GO點數1000點，搭配既有的感恩禮讚或銀行卡友禮，回饋率再往上堆疊，讓您的普發萬元瞬間「放大」成超值驚喜的購物金！

三、家用家電加碼：家庭享樂趁現在

考量許多家庭會集結成員的萬元額度換購高單價商品，即日起至12/14日，於高雄大遠百家用家電部門單筆消費滿額，並出示遠百APP結帳，即贈電子抽獎券1張，單筆滿額送2張，以此類推，有機會獲得旭集餐券、家用家電熱門商品，越早買中獎機會越高。

值得一提的是，高雄大遠百自12/1-12/9止，推出期間限定的「感恩禮讚」超值促銷活動，凡遠百APP會員於女裝、男裝、童裝、家用部門當日累計消費滿額贈電子抵用券乙張(非遠百APP會員當日累計滿額也送抵用券)，以此類推，買越多送越多；持六大銀行信用卡於全館當日刷滿額即贈抵用券乙張，現在就來高雄大遠百犒賞自己，把心儀已久的商品帶回家。