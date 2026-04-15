大遠百4/16起母親節檔期展開 號召員工前進動保處擔任志工 守護浪浪

高雄大遠百號召同仁前往高市府動保處擔任一日志工，將對母親的感念轉化為對社會與流浪動物的實質關懷。 （記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

隨著母親節腳步將近，百貨業年度盛事「母親節優惠檔期」搶攻百億送禮商機大餅；高雄大遠百別出心裁地舉辦遠百心永續「熱血水手愛亞灣」公益志工日，號召同仁前往高雄市政府動物保護處擔任一日志工，同仁們將對母親的感念轉化為對社會與流浪動物的實質關懷，展現百貨職人除了專業服務外的溫柔與社會責任感。

同時，高雄大遠百自四月十六日至五月十一日，全館推出「媽咪我愛你」母親節促銷優惠活動，祭出最強滿千送百、銀行刷卡禮、APP金級會員來店禮…等極具魅力的超值回饋，請精打細算的民眾千萬不要錯過。

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高雄大遠百表示，母親節是充滿愛的節日，通常大家會聯想到買禮物、吃大餐，但企業希望能在這個時刻賦予節慶更深層的意義，動保處的毛孩們也在等待一個被愛、被看見的機會。我們希望透過這次的志工行動，喚起同仁與大眾對『領養代替購買』的重視，讓百貨公司不只是購物的場所，更是傳遞社會正能量的轉運站。

參與活動的樓管韓小姐感性表示：「平時在百貨公司面對的是熙來攘往的顧客，節奏非常快。今天來到這裡，看著毛孩純真卻渴望家的眼神，心裡感觸很深。這份『照顧的心』，其實跟我們服務顧客、照顧家人的心情是一樣的。」

高雄大遠百持續推廣「遠百心永續」公益計畫，希望在母親節檔期前夕，透過百貨的通路力量，為這群待家的毛孩找尋溫暖的避風港，讓愛永續流傳。

高雄大遠百看好母親節這一波強勢消費力，舉凡百貨服飾、家電家用、餐飲育樂等均大手筆祭出優惠，四月十六日至五月十一日，凡於百貨服飾當日消費累計滿5000元送500元，保健器材單筆滿5000元送500元，大家電單筆滿10000元送1000元，還可再搭配12大銀行全館單筆分六期刷滿6600元送200元，聰明的消費者趕快來報到；此外，11大銀行配合數位3C單筆分六期刷滿10000元送500元，刷HAPPYGO Pay遠百再加碼全館單筆刷滿8000元送200元、單筆刷滿30000元送1000元，讓優惠多更多；值得一提的是，最令HAPPY GO卡友期待的點點成金紅利回饋，扣200點贈100元紅利券、扣500點贈250元紅利券，聰明消費讓點數一點也不浪費；還有遠百APP金級會員來店禮，憑指定日期、業種之同卡號滿額發票即可兌換摺疊購物袋、摺疊購物車等好禮，眾多優惠勢必讓民眾提早出手，搶買母親節特惠組及母親節禮品，高雄大遠百預祝全天下媽咪母親節快樂。