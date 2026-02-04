大選前埋伏狙殺川普未遂 「佛州刺客」涉重罪遭判無期徒刑

美國男子勞斯涉嫌暗殺總統川普未遂遭判無期徒刑。（AP）

美國男子勞斯（Ryan Routh）於2024年涉嫌攜帶槍械潛伏於佛羅里達州某高爾夫球場附近叢林，企圖對當時的共和黨總統候選人川普行刺，所幸未得逞。案件經法院審理後，法官於當地時間4日判其終身監禁。

2024年美國總統大選前不到2個月，59歲的美國男子勞斯（Ryan Routh）涉嫌在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球俱樂部外守候，趁時任共和黨總統候選人川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準對方，企圖發動暗殺行動，所幸計畫未能得逞，事件隨即引發高度關注。

案件進入司法程序後，陪審團於2025年9月裁定勞斯（Ryan Routh）涉及多項重罪成立，其中包含企圖暗殺總統候選人等嚴重指控。經審理後，佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce）聯邦地方法院於當地時間4日對其判處無期徒刑。

主審法官甘農（Aileen Cannon）在宣判時指出，從案情與相關證據可明確看出，勞斯（Ryan Routh）行動具縝密規劃與高度預謀性，「你顯然是有計畫地想奪走一條人命」。宣判當天，勞斯戴著手銬、身穿囚服出庭，並發表一段語無倫次的陳述，但並未正面回應指控內容。

對於判決結果，勞斯的辯護律師羅斯（Martin Roth）表示，將替當事人提出上訴；美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則發表聲明指出，這項判決意味著勞斯（Ryan Routh）今後將再無重返自由社會的可能。

