大選前夕！哥斯大黎加偵破暗殺總統查維斯陰謀

中美洲國家哥斯大黎加情報與國家安全局局長托雷斯（Jorge Torres）14日向媒體透露，該國接獲機密情資，顯示有人密謀暗殺總統查維斯（Rodrigo Chaves），托雷斯已準備向檢察官辦公室提出正式申訴。哥斯大黎加將於2月1日舉行總統及國會選舉。

哥斯大黎加總統查維斯。 （圖／《美聯社》）

綜合《ABC News》與《法新社》報導，托雷斯向當地媒體表示，情報單位接獲一名女性來電，通報有人策劃針對查維斯的暗殺行動，並稱已有人向殺手支付款項。他對記者說：「我們收到的是機密資訊，我希望將其記錄在申訴中。我不想詳細說明，但我只想告訴你們，這關係到共和國總統的生命。」

總檢察長卡洛·迪亞茲（Carlo Diaz）向媒體說明，目前正在調查一名女性嫌犯，並形容她「在社群媒體上相當活躍」，但未透露其他細節。迪亞茲表示，目前沒有證據顯示此案與即將舉行的總統及國會選舉有關。

托雷斯透露，查維斯的維安措施已經加強。這位保守派民粹主義領導人一直試圖將自己塑造成打擊犯罪的強硬政治人物。根據哥斯大黎加憲法規定，查維斯無法尋求連任，目前執政黨候選人為其前部長費南德茲（Laura Fernández）。

哥斯大黎加總統候選人費南德茲。 （圖／《路透社》）

費南德茲在民調中領先，她的競選主軸是嚴厲打擊毒品走私集團，這些犯罪組織被指控導致這個加勒比海明信片般美麗國度的暴力事件激增。反對派團體警告，鄰國薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）可能干預選舉。

布克萊以充滿爭議的安全鎮壓行動聞名，預定造訪哥斯大黎加。查維斯已邀請布克萊於週三為一座新的「超級監獄」奠基，該監獄以薩爾瓦多的恐怖主義拘留中心（CECOT）為藍本。數千名年輕男子在該設施中未經起訴即遭拘留，作為布克萊打擊犯罪幫派戰爭的一部分。去年從美國被驅逐到該設施的數名委內瑞拉人，在獲釋後聲稱遭受酷刑。

