大選後三天政變爆發！幾內亞比索總統遭軍方罷免並逮捕

位處西非的幾內亞比索（Guinea-Bissau）軍方27日在國家電視台宣布接管政權，推翻現任總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）。先前有報導指出總統府附近傳出槍聲，恩巴洛向法國媒體證實自己已被罷免並拘捕。這是近年來西非地區發生的最新一起政變。

幾比軍方27日在國家電視台宣布接管政權。（圖／美聯社）

《美聯社》27日報導，在幾內亞比索結束全國大選三天後，軍方27日出現在國家電視台上，宣布他們已接管政權。

幾內亞比索軍方發言人恩查馬（Dinis N'Tchama）在聲明中表示：「為重建國家和公共秩序的最高軍事指揮部決定立即罷免共和國總統，並暫停幾內亞比索共和國所有機構的運作，直到另行通知。」他聲稱軍方發現有人企圖操控選舉結果以破壞國家穩定，「這個計畫由一些國內政客與一位知名毒梟以及國內外人士共同策劃」，但未提供詳細資訊。

幾比軍方同時宣布立即暫停選舉程序和媒體活動，並關閉所有邊境。當地時間26日中午，幾內亞比索總統府附近傳出槍聲，《美聯社》記者看到通往總統府的道路被封鎖，設有檢查站，由全副武裝且戴面具的士兵把守。一名不願具名的總統府官員表示，一群武裝人員試圖攻擊總統府，與警衛發生交火。

23日在幾內亞比索首都比紹，選舉官員正為總統和立法選舉做準備。（圖／美聯社）

恩巴洛向法國新聞媒體《非洲青年報》表示，他被軍方逮捕，這是由軍方參謀長領導的政變。他告訴法國電視台《France 24》：「我已經被推翻了」，但表示自己沒有遭受暴力對待。國際選舉觀察團一名重要成員透露，選舉委員會主席已被逮捕，選委會辦公室被軍方封鎖。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，聯合國「深切關注」幾內亞比索局勢。非洲聯盟和西非國家經濟共同體（ECOWAS）的選舉觀察團在聯合聲明中譴責「公然企圖破壞民主進程」，並呼籲恢復「憲政秩序」。

自2020年以來，西非地區已發生多起政變。馬利、尼日和布吉納法索三個內陸國家目前都由軍事領導人統治，他們以提供更多安全保障為由奪取政權。鄰國幾內亞的軍政府領導人杜姆布亞將軍（Gen. Mamadi Doumbouya）於2021年推翻總統，加彭則在2023年發生軍事政變。

