大選恐翻盤？宏都拉斯總統下令重新計票 急邀川普通話

宏都拉斯總統卡蕬楚。路透社資料照片



宏都拉斯大選尚未塵埃落定！繼中間派候選人提出法律挑戰後，總統卡蕬楚週六（1/10）以選委會拒絕計入部分選票及審查異議申訴為由，下令重新計票，並邀請美國總統川普會面或通話，以負責任的方式處理選舉情勢。

宏都拉斯去年11月底舉行總統大選，在歷經多起舞弊指控及計票平台出現問題而延後開票後，全國選舉委員會（CNE）終於在平安夜公布計票結果，由獲得川普支持的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。

廣告 廣告

阿斯夫拉預計1月27日就職。

然而，選委會統計，阿斯夫拉與名列第二的中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數差距不到1%。納斯拉亞的法律團隊上月底向選舉司法法庭（TJE）提出上訴，甚至指控阿斯夫拉在多個省分的得票數遭到「灌水」。

總統卡蕬楚（Xiomara Castro）週六則以選委會拒絕計入4774張選票，並拒絕審查292項異議申訴為由，下令選委會重新計票，聲稱該決定得到69名國會議員的支持，超過全體議員128席的半數。

卡蕬楚也在X平台發文，邀請川普進行會晤或通話，「以負責任、相互尊重及透明的方式，處理宏都拉斯的選舉情勢」。

美國國務院西半球事務局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）此前在X平台發文稱：「企圖非法推翻宏都拉斯的選舉結果，將招致嚴重後果」，並補充表示，美國期待與阿斯夫拉展開合作。

阿根廷、秘魯、厄瓜多、哥斯大黎加與玻利維亞等8個拉美國家已拒絕接受卡蕬楚的法令，指其漠視選舉權威並破壞民主體制。這些國家在聲明中呼籲政權和平過渡與對話。

更多太報報導

票數差距不到1%！宏都拉斯大選爭議 中間派候選人提法律挑戰

宏都拉斯總統當選人想與台灣復交 中國外交部發聲了

親台派當選總統可望恢復邦交？回顧台宏82年邦誼變化