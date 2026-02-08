大選樂生未爆彈1／入口斷頭橋讓樂生淪孤島 院舍標租遭控漠視院民

樂生療養院當年因捷運新莊機廠工程而面臨拆遷，樂生團體多年抗爭並與政府訴訟，至今留下未完工的懸空陸橋，宛如斷頭橋，空照圖看來就像座孤島。（小圖翻攝自大島之風臉書）

爭議延燒逾20年的樂生運動，正於大選年再度升溫。本刊調查，樂生運動醞釀再起，主因在三大荒謬現況。首先，連結舊院區與主要幹道的樂生大門口，因當年捷運新莊機廠工程，歷經民間與政府多年訴訟爭議，至今留下一座猶如「斷頭橋」的懸空陸橋。

從本刊取得的空照圖顯示，這座陸橋與地面沒有任何銜接，就橫空斷在新莊中正路旁，導致必須乘坐代步車、高齡逾九旬的院民，出入只能繞遠路，「這讓樂生院仍與過去數十年來的處境一樣，像座孤島！」1名樂青成員說。

其次，樂生院早在2009年9月已登錄為文化景觀，並將部分保留下來的建築登錄為歷史建築，文建會（現文化部）更將其列為台灣世界遺產潛力點之一，但原是院民生活空間的多棟院舍修繕完成後，正面臨分區逐棟標租的命運，院民原可自由進出的院舍，如今卻要走行政流程申請，甚至繳付高額租金才能使用。

樂生院舍面臨標租命運，過去院民公炊能自由進出的大廚房都打算收租，遭控漠視院民。圖為樂生團體在大廚房舉辦的攝影特展。（翻攝賴澤君臉書）

事實上，立法院2008年通過《漢生病病患人權保障及補償條例》，明訂應於樂生院內適當範圍規劃漢生醫療園區，作為紀念及公共衛生教育之用，行政院更於2017年核定《樂生園區整體發展計畫》。但院民及團體指控，目前園區發展卻逐漸偏離這個重要歷史場域所象徵的人權與尊嚴回復意涵。

以蓬萊舍為例，過去是院民開會、日常交流、舉辦活動、接待外賓的空間，政院《樂生園區整體發展計畫》原將此處規劃為「樂生保存運動紀念館」，沒想到自2022年起，院方以施工為名清除內部重要文物，並封鎖、拒絕院民使用，後來更打算將這裡改隔成3間院民住宅，因違反上位計畫，行政院、衛福部及樂生療養院均遭監院2023年5月提出糾正。

參與運動逾20年、國際愛地芽協會台灣分會副理事長兼樂青發言人張馨文告訴本刊，監院糾正後，蓬萊舍又被規劃為院民活動中心，但內部完全沒有桌椅，由院民擔任理事長組成的協會要辦活動必須付場地費，只允許院民以個人名義租借，導致使用該空間辦活動時，行動不便的院民每次都要跑租借程序具名登記，甚至要仰賴學生搬桌椅，即便協會要出錢購買桌椅捐給院方，院方也不肯。

她再舉例，院民過去公炊制度下輪流使用的「大廚房」空間，團體去年底籌劃在此辦攝影展，免費讓民眾及附近居民參觀以了解樂生歷史，沒想到卻要被收1天4千元租金，幾番協調後才暫時免租，但要支付押金及水電費，雖同意展覽可延長至農曆年後，但已被警告「不能再延長了！」未來院民及團體要在大廚房辦活動恐須支付高額租金。

另院方公開標租資訊顯示，多個院舍都準備標給廠商進駐營運，「這些院民都還活著、生活在那，政府就急著當包租公賺錢了嗎？」樂生成員主張，政府應循《文資法》第21條第4項規定，歷史建築的管理機關，可優先與「擁有該定著空間、建造物相關歷史、事件、人物相關文物之公、私法人相互無償、平等簽約合作」，讓院民重新恢復院舍空間使用權。綠委林宜瑾去年6月亦已提出《文資法》修正案，針對我國世界遺產潛力點訂定專章。

最後，樂生團體批評，政院核定的園區發展計畫多年來卻未納入這些院民的意見，已嚴重背離園區成立初衷。樂青代表謝宗翰便表示，衛福部目前主導的多層級會議機制，長期將民間團體排除於實質決策之外，即便允許列席也僅止於形式參與，過去院內多起重大工程爭議，皆是在未經事前討論的情況下逕行執行，民間與院民只能在事後被動承受結果。

張馨文則說，院民與院方長年在院區互動，一直以來並不想為難第一線的行政人員，關鍵在於行政院能否負責任地主持跨部會協調，讓樂生園區的發展回歸設置初衷，成為「有溫度、活著的人權園區」。

