大選樂生未爆彈2／新北市長選戰埋未爆彈 蘇巧慧密訪樂生畫面曝光

獲民進黨提名出戰新北市長的立委蘇巧慧，近日包場支持樂生紀錄片《大風之島》，更低調走訪樂生院區與院民互動。

爭議延燒逾20年的樂生運動，正於大選年再度升溫。本刊掌握，不少政治人士近期已觀賞《大風之島》藉以了解樂生運動脈絡，文化部長李遠日前便在臉書發文暢談感想，甚至留言說，收到樂生訴求後，內部立即開會討論，「訴求涉及到的問題很多也很大，也涉及許多法律問題。不過，我會盡快邀請衛福部一起來討論。」

因樂生院就位於新北市，本刊進一步掌握，獲民進黨提名出戰新北市長的立委蘇巧慧，1月6日低調包場該紀錄片，民進黨苗栗縣長參選人陳品安、前立委蔡培慧也陪同出席，映後除與樂青成員交換意見，同月十日更親赴院區看展，與院民互動了解現況。

相較之下，藍營除台中立委羅廷瑋已包場，有意角逐新北市長者如李四川、劉和然，甚或社運出身的白營黃國昌，目前仍未把關注目光放在樂生。

樂生保留運動當年包圍時任閣揆蘇貞昌官邸後，蘇曾赴樂生院訪視院民，並承諾「以90%保留為最高目標」。（翻攝行政院影音快遞YouTube）

因當年樂生曾包圍時任閣揆蘇貞昌官邸抗議，蘇巧慧此舉讓不少樂青直呼是「歷史性的一刻」。

蘇巧慧包場紀錄片當天，與她有過對話的國際愛地芽協會台灣分會副理事長兼樂青發言人張馨文，事後便在個人臉書發文說，當年蘇貞昌要出門登記總統候選人（指民進黨內總統初選）的早晨，樂生團體包圍蘇的官邸，「我記得當時在行政院，看到蘇院長就哭出來了，那是第一次訴求獲得政府比較正面的『回應』。⋯那之後，我就很難有「憤怒」的感覺了。但運動是集體的事情，集體對530方案（指最後樂生僅40棟獲原地保留）的不滿與對種種執行過程荒腔走板的憤怒是真實的。」

她還透露，蘇巧慧在與樂生成員對話時提到，「我知道啦！樂生院民才是樂生的最佳導覽員，就像『蘇院長』導覽景美人權園區，那個時候，整個園區突然變得非常不一樣！」

張馨文也在臉書強調，樂生成員「真的很愛樂生的阿公阿嬤（指院民），很在乎院區的未來有沒有他們的聲音與身影」，並說：「我想，愛爸爸的她（指蘇巧慧），應該會知道我們心裡的想法。」

