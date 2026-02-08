大選樂生未爆彈3／「樂生世代」從政身影曝光 20年來抗爭未歇侯孝賢也聲援

樂生運動當年引發各界聲援，名導侯孝賢更多次發聲力挺。（樂生保留自救會提供）

爭議延燒逾20年的樂生運動，正於大選年再度升溫。本刊調查，樂生運動歷時逾20年，當年許多運動參與者，不少人現已從政，包括勞動部長洪申翰、民進黨苗栗縣長參選人陳品安、無黨籍苗栗縣苑裡鎮長劉育育，甚至內閣重要幕僚及國會助理都不乏「樂生世代」身影。

回顧樂生爭議，位於新北市、捷運迴龍站旁的樂生療養院，當年因政府強制隔離政策，罹患漢生病（舊稱麻瘋病）的院民被迫數十年「以院為家」，後因捷運新莊機廠工程而面臨拆遷，掀跨領域集結聲援，學生團體「樂青」與院民多年來發起一波波行動，文化界如林懷民等人也出面聲援，名導侯孝賢更曾重批：「我感覺這簡直是混蛋到極點了！」

樂生運動當年抗爭對象不分藍綠、如影隨形，例如扁政府時包圍蘇貞昌官邸，後又曾潑紅漆請求時任總統的馬英九救樂生。（苦勞網提供）

而樂生運動當年的抗爭對象不分藍綠，「如影隨形」的抗爭模式更形成不小政治壓力。2004年2月，時任總統陳水扁曾親向院民道歉；2006年7月，時任台北縣長周錫瑋宣布將強拆樂生，樂青遂發動一波波陳抗，更赴國民黨部絕食向時任主席馬英九喊話。

2007年初，樂生成民進黨內總統初選「蘇謝」之爭話題，團體包圍時任閣揆蘇貞昌官邸抗議，後發動六步一跪苦行，逼出蘇親訪樂生院向院民道歉，並宣布將以「保留90％為最高目標」。到了馬英九執政任內，樂生團體亦多次向時任總統的馬英九及歷任閣揆抗議。

樂生院在遭強拆、重建前，原有55棟建物，樂生團體當年訴求全區保留，政府最後拍板40棟原地保留、10棟異地或原地重組。樂生運動至今逾20年仍是現在進行式，樂生院的現況被團體認為仍有多項爭議未解，亟待行政部門找出兼顧人權及園區經營的解方。

