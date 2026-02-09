大選狂奪316席贏了！高市早苗深夜發文感謝「他」：期待春季相見

國際中心／李紹宏報導

日本昨（8）日舉行眾議院大選，首相高市早苗率領的自由民主黨（自民黨）繳出震撼的勝選成績單。在勝選態勢定格後，高市早苗於今日凌晨特別在社群平台X轉發美國總統川普（Donald Trump）推文，公開致謝他的支持，並證實兩人已約定將於今年春季在白宮會晤，進一步深化日美同盟。

日本首相高市早苗在勝選後，公開感謝美國總統川普的力挺。（圖／翻攝自高市早苗、川普臉書）

高市早苗於日本當地時間凌晨0時35分轉發川普早前的支持貼文。她表示，由衷感謝川普總統熱情的鼓勵與認可，並強調日美兩國的友誼是建立在深厚互信的基礎之上。高市在文中預告，「我非常期待在今年春天（即3月19日）訪問白宮，與川普總統攜手合作，進一步加強日美同盟」。

美國總統川普曾透過其社群平台「真相社交」（Truth Social）公開力挺高市早苗，不僅盛讚高市早苗是一位睿智且強而有力的領導者，更在表達了對這位盟友的高度肯定，也說高市早苗不會讓日本人民失望。

根據最終計票結果，自民黨在此次465席的眾議院改選中，單獨奪下316席，不僅輕鬆跨越過半門檻，更取得單獨三分之二的絕對優勢。若加上盟友「日本維新會」的36席，執政聯盟總席次來到352席，佔比超過四分之三。

