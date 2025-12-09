大選計票中自導自演的軍事政變

（圖／本報系資料照）

西非小國幾內亞比索11月下旬舉辦總統大選，現任總統恩巴羅及反對黨挑戰者迪亞斯皆宣稱贏得勝利。在選票尚未開出前，該國突然發生軍事政變，前陸軍司令被推舉成為過渡政府的領導人，震驚國際社會，恩巴羅流亡海外，迪亞斯則是獲得奈及利亞的庇護。

聯合國祕書長、葡語國家共同體、非洲聯盟、西非國家經濟共同體（ECOWAS）紛紛予以譴責，後兩個國際組織且將該國停權。ECOWAS甚至派遣代表到幾內亞比索進行調解，希望能夠恢復文人政府，但似乎無法說服軍人交出政權。

幾內亞比索自1974年脫離葡萄牙殖民統治獨立建國後，軍事政變頻仍，1998年還因此導致內戰。過去經軍事政變上台，又在內戰中被罷黜的維拉，則是在2005年由海外返國參選總統獲勝後，在2009年被暗殺身亡。簡言之，幾內亞比索尚未出現一位文人總統在多黨民主選舉中連任成功，這次恩巴羅也不例外。

非洲出現軍事政變的原因及形式很多，有因政治動盪、經濟衰退、社會脫序引發軍人取代文人領導者的情形，也有因政府無力對抗激進叛軍而被迫交出政權的案例。過去非洲發生過選舉前出現的軍事政變，如馬利在2012年總統大選前兩個月的政變，或是選後的1993年奈及利亞的軍人否決選舉結果的政變。前者是該國總統兩任任期即將屆滿，並未競選連任，卻遭推翻；後者則是因當選者並非原先軍事政權所中意的，不但被下到監中，同時過渡政府在幾個月後又被另一個軍事政變所推翻。

這次幾內亞比索的軍事政變發生在選後仍在計票的階段，是個人研究非洲軍事政變從未出現過的案例，也因非比尋常，許多觀察家都認為其中有詐，指控這可能是恩巴羅自導自演的宮廷政變。前往幾內亞比索觀選的前奈及利亞總統約翰森，毫不留情地說這是一個「儀式般的政變」，換湯不換藥，難怪被指控為「假政變」。整個戲劇化的過程似乎應證這樣的說法。

首先，恩巴羅在政變後雖被逮捕，卻還能與媒體通話，隨後更獲得釋放，自由離開首都比索，前往鄰國塞內加爾。其次，新的過渡政府啟用的內閣閣員幾乎都是恩巴羅人馬，而不是像許多政變要清除前朝的「餘孽」。

再者，如果恩巴羅輸掉選舉，軍方根本不用發動政變，只要等新總統上任政權移轉即可，何需在選舉結果尚未揭曉前動手？如果真要除掉恩巴羅，等計票結束後再指控他作票，發動軍事政變似乎更合理些。

最後，當恩巴羅出走到塞內加爾後，很快又轉往剛果共和國，接著到摩洛哥，據報導最終目的地可能是葡萄牙。他離開塞內加爾的原因，正是因該國總理指控恩巴羅主導這次的幌子政變，讓他知難而退。

顯然，恩巴羅應當意識到自己輸掉選舉，因此才自導自演的推動這次政變，期待1年後回歸。同時，該國的國家選舉委員會宣布無法完成最終計票，因為就在政變前一天，計票中心遭不明人士闖入，逮捕工作人員，並把計票單和電腦伺服器毀掉，一次埋葬了選舉結果的重要證據。

犯罪學通常從最大受益者尋找線索，恩巴羅有可能從此次軍事政變中獲利。儘管他短暫失去政權，卻有可能回歸，從原本注定輸掉選舉，到未來有可能贏回政權，並且根據憲法規範，得以再選一任。如果這項陰謀論真的屬實，恩巴羅的籌畫行動還真縝密。這樣的能力如果用在國家治理上，或許就不用擔心輸掉選舉，而必須靠一個假政變來延續政治影響力。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）