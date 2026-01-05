大選贏馬杜洛300萬票！ 委流亡領袖喊：我才是總統

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自臉書@Nicolas Maduro）





在馬杜洛被美國抓捕之後，流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖岡薩雷茲，4日宣示自己才是委國的合法總統，並首度以總司令身分向軍警喊話，表示委內瑞拉迎來歷史性轉機，但強調「這還不夠」，要求立即無條件釋放所有政治犯。而川普也對委內瑞拉的代理政府進一步施壓，要求完全准入石油資源，讓美國可以重建他們的國家。

美國總統川普：「委內瑞拉是個死掉的國家，必須讓它復甦。」

川普對當前的委內瑞拉直接判死，但重申美國絕不會見死不救。記者vs.美國總統川普：「別問我誰在掌權，因為我的答案會很有爭議，意思是我們在掌權。我們需要完全准入，我們需要獲得他們國家的石油和其他資源，我們才能重建他們的國家。」

廣告 廣告

再次強調美國正掌控委內瑞拉，川普同時軟硬兼施，要求完全准入石油資源，美其名是要幫忙重建，實際上是刻意淡化師出緝毒之名的軍事行動。

美國國務卿盧比歐：「不需要（國會）授權，因為這不是一場入侵，我們沒有佔領一個國家，這是一次逮捕行動，這是一次執法行動。」

盧比歐與川普同調，稱美軍只是逮捕毒品要犯，並非對委國發動入侵戰爭。但馬杜洛政權可不這麼認為。委內瑞拉國防部長羅培茲：「正式啟動全面作戰戒備狀態，整合國家力量的所有要素，執行對抗帝國主義侵略。」

馬杜洛夫妻被抓，委內瑞拉政權已由副手羅德里格斯擔任代理總統，加上防長羅培茲、內政部長卡貝友，3人組成反美硬派鐵三角，延續馬杜洛路線，等於委國政權換湯不換藥。

新聞片段：「川普總統剛剛釋出最新談話，他接受大西洋月刊專訪談到，如果她指的是羅德里格斯不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛還要嚴重。」

然而就在川普警告後，羅德里格斯立場丕變，透過社群態度放軟，表示願意與美國合作。這看似鐵三角政權的共識，但有分析指出，這位曾被馬杜洛形容是母老虎女沙皇的強硬領導人，要讓她好好與美國合作，恐怕沒這麼容易。

更多東森新聞報導

不斷更新／馬杜洛世紀大審！ 今晚首開羈押聽證會

美國轟炸委內瑞拉「最大軍事基地」 驚悚前後對比曝光

神秘客押注馬杜洛垮台 4天大賺1270萬新台幣

